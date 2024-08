Fedez e Chiara Ferragni, il messaggio della piccola Vittoria sorprende tutti

27 agosto 2024 a

Un commento che è stato letto da tanti utenti come un messaggio a papà Fedez e mamma Chiara Ferragni, Il rapper milanese è in vacanza in Sardegna con i figli Leone e Vittoria, che in questo periodo sono con lui dopo la separazione dalla moglie. Federico Lucia - questo il suo nome all'anagrafe - si prende cura dei piccoli, condividendo naturalmente sui social alcuni momenti. I bambini sono sempre ripresi di spalle, come fa anche Ferragni ormai dopo la separazione.

Ebbene, Fedez ha chiesto alla figlia se voleva bene al fratello Leone. "Non è bello stare arrabbiati perché è bello stare felici", è la risposta della bambina che molti hanno interpretato come un riferimento alla situazione dei suoi genitori.