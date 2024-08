Fedez anticipa il nuovo pezzo: "Panettone ma non è Balocco". Frecciata a Ferragni?

22 agosto 2024 a

Per Fedez e Chiara Ferragni quella che sta per concludersi è stata la prima estate da single dopo anni di matrimonio e vacanze in famiglia. Se l'influencer è volata in Grecia insieme alle sorelle, alla madre e ai suoi bambini, Fedez è ora sbarcato in Sardegna, dove si divide tra momenti condivisi con i piccoli Leone e Vittoria e serate mondane in compagnia di amici. Nelle ultime ore a far rumore è stata una frase, contenuta in una nuova canzone, che sembrerebbe una vera e propria frecciata alla ex.

Il cantante, che dopo mesi di calma è tornato più attivo che mai nel mondo della musica, ha spoilerato un nuovo singolo, pensato e scritto in collaborazione con Niky Savage, un giovane trapper originario della provincia di Napoli. Nella strofa del rapper napoletano, sembra esserci l’ennesimo riferimento a Chiara Ferragni e alla vicenda del pandoro-gate.

"Panettone, ma non è Balocco", si sente nel nuovo brano dal titolo "Di Caprio". Non è certo la prima volta che Fedez inserisce nella sua musica riferimenti alla fine del suo matrimonio. "Sei stata come un jackpot nelle slot e dopo mi ha mandato K.o" o anche "Sono a un passo dal vuoto e anche se chiedo perdono, dici che sono un bastardo" sono alcune delle frasi presenti in Sexy Shop, uno dei tormentoni dell'estate 2024.