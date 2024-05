Sanremo 2025, l'appello di Al Bano a Conti: "L'ultima volta al Festival"

24 maggio 2024 a

Finora ha partecipato al Festival per ben 15 volte. Un record che condivide con Peppino Di Capri, Anna Oxa, Milva e Toto Cutugno. Al Bano, però, vuole incrementare le sue presenze sul palco dell'Ariston e, a pochi giorni dall'annuncio del nuovo conduttore e direttore artistico, rivolge un appello a Carlo Conti.

“Sogno Sanremo 2025 in gara - ha affermato Carrisi sulle pagine del settimanale Gente - Soffro di Sanremite acuta, una febbre che non passa, non ci posso fare nulla. Ne guarirei solo se potessi chiudere la mia carriera festivaliera partecipando alla gara canora. Un’ultima volta, poi basta. Sazio, appagato, terminerei così il mio percorso sanremese". Vediamo se Carlo Conti saprà esaudire il suo desiderio.