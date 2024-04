Amadeus dice addio alla Rai: "Testa a testa tra Conti e Bonolis per Sanremo"

15 aprile 2024 a

È ufficiale: Amadeus lascia la Rai e si trasferisce al Nove. Dopo un gioco impazzito di ipotesi e di supposizioni, è arrivata la conferma. Il conduttore, protagonista delle ultime 5 edizioni del Festival di Sanremo, è solo l’ultimo della lista dei grandi addii della tv. L’anno scorso, per esempio, è toccato a Fabio Fazio traslocare. Dopo quasi quattro decenni, il conduttore ha cambiato casa, insieme a Luciana Littizzetto, portando su canale di Discovery il suo storico programma Che tempo che fa. Un addio, quello dell'ex disc jockey, che riapre la partita della kermesse canora della riviera ligure. Per i bookmaker, è ora duello alla pari tra Carlo Conti, già all’Ariston tra 2015 e 2017, offerto a 2,75 su Planetwin365, e il ritorno di Paolo Bonolis, anche lui dato a 2,75 per i betting analyst di Snai e in forte risalita nelle ultime ore.

Scendono in maniera netta, le possibilità di vedere per la prima volta al Festival Alessandro Cattelan, ora proposto a 5,50, davanti a un’altra new-entry come Stefano Di Martino, visto a 6,50. Più lontana Maria De Filippi, prima donna in lavagna a 10, seguita da Milly Carlucci a 15 volte la posta. E proprio uno dei possibili sostituti di Amadeus è stato raggiunto dall'Adnkronos per capire che cosa pensasse del passaggio al Nove del collega. "Perdo un grande compagno di squadra. Sono però certo che abbia fatto una scelta difficile ma ben ponderata", ha detto Carlo Conti. "Amadeus lascia la Rai? Ognuno è libero di fare quello che vuole. E per fortuna lo possiamo fare. Avrà avuto le sue buone ragioni per andarsene e non sono certo io la persona per commentare e giudicare": è stato il commento di Al Bano a LaPresse.