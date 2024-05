Al Bano, il compleanno del leone dalla voce d'oro tra rivincite e successi

Francesco Fredella 20 maggio 2024 a

a

a

Se sommate i chilometri percorsi nei suoi viaggi- tra aerei, treni e auto - tutto potrebbe essere pari alla distanza del giro della Terra. Al Bano Carrisi, il Leone di Cellino che è amato da intere generazioni, oggi compie gli anni. Nonno, papà super sprint, compagno da oltre vent'anni di Loredana Lecciso (la donna che gli ha regalato due splendidi figli, Jasmine e Bido). La sua seconda vita, dopo quella trascorsa con la prima moglie, Romina Power, che in questi anni ha rincontrato professionalmente sul palco. Al Bano gira il mondo, ma torna sempre a casa: Cellino San Marco, alle porte del Salento, è il suo nido. Nonostante gli impegni e i tour sempre sold out, Carrisi non dimentica la sua vocazione contadina: si racconta che appena può sale sul trattore per arare la "sua terra". Quella che ricorre spesso nelle sue canzoni, veri capolavori.

"Voglio diventare mamma". La confessione di Jasmine Carrisi. Come reagisce Al Bano

"È la mia vita", ad esempio, cantata in tutto il mondo, insieme ad altri 500 brani, fa parte del repertorio di Al Bano, è la parafrasi della sua vita. Una vita piena di ostacoli, di fatica, ma anche di rivincite e grandi successi. Lascia la Puglia da ragazzo, va a Milano in cerca di fortuna. Un bel ragazzo con la voce d'oro che incanta tutti. Arrivano i primi successi, a 25 anni sale sul palco dell'Ariston (dove torna anche da adulto). È il personaggio più pop di sempre, una garanzia per la televisione: le sue partecipazione sono una vera adrenalina per lo share. Da sempre. Ma non parlategli di gossip, Al Bano non lo ama affatto. Auguri, Leone.