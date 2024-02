Sanremo 2024, arrivano i trattori? Amadeus: "Li farei salire sul palco"

05 febbraio 2024 a

Ormai ci siamo, martedì 6 febbraio parte il Festival di Sanremo, quinta e forse ultima edizione consecutiva di Amadeus che insieme a Fiorello ha anticipato i temi della serata inaugurale nella consueta conferenza stampa. "Preoccupato? Non ho avuto ancora tempo di preoccuparmi, perché sono sveglio dalle cinque di mattina, faccio mille cose, la sera crollo e quindi per il momento tutto tranquillo. L’idea è quella di godersela", ha detto ai giornalisti il direttore artistico in sala stampa al teatro Ariston.

Sulla kermesse "incombe" la protesta degli agricoltori. "I trattori sul palco? La loro protesta è giusta e sacrosanta. Non sono però stato contattato e non ho contattato nessuno", ha spiegato Amadeus rispondendo a una domanda sull’eventualità di ospitare sul palco dell’Ariston rappresentanti del movimento gli agricoltori. "Quella dei trattori è una protesta giusta - ha aggiunto - per il diritto al lavoro e alla tutela del lavoro. Ma onestamente, non sono stato contattato".

Tuttavia, "se vengono i trattori, li faccio salire sul palco" ha detto il direttore artistico. "Lo sai sì, chi sarà il primo della fila? Al Bano", è intervenuto Fiorello che ha detto che sarebbe "bello se arrivassero".

Intanto ad annunciare una sorta di picchetto in favore degli agricoltori sono Ornella Muti e la figlia Naike Rivelli: "Spero che vengano con noi anche Al Bano e Romina, due grandi agricoltori", annunciano le due all'Adnkronos. "Canteremo ’La Canzone degli agricoltori', mamma non è cambiata", spiega Naike facendo riferimento alla scena del film Il Bisbetico domato in cui Celentano trascina fuori dalla stanza il letto con sopra Muti, legandolo a un trattore.