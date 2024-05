Fedez, “crisi esistenziale e reputazionale”. Il parere brutale dell'esperto

Alice Antico 19 maggio 2024 a

Andrea Camaiora, esperto di reputation management, e Ceo del Gruppo “The Skill”, si è espresso duramente sul comportamento di Fedez che, secondo lui, starebbe vivendo negli ultimi mesi una crisi esistenziale tanto quanto reputazionale. Il riferimento diretto va ovviamente al caso Iovino, all'affaire Di Gresy e alla polemica sulla Ferrari. Ecco perché Camaiora ha detto che i comportamenti di Fedez “sembrano quelli di chi vive una ‘sindrome di Peter Pan’".

Fedez sta attraversando un momento obiettivamente difficilissimo: la recente separazione da Chiara Ferragni, una malattia alle spalle, un intervento subìto. Ad aggravare la sua posizione c’è anche il rumor attuale secondo cui il rapper sarebbe il mandante dell’accaduto violento nei confronti di Cristiano Iovino. Proprio per questa storia, infatti, si parla di una crisi reputazionale del cantante, aggiunta anche ad una crisi nella gestione della comunicazione. Che fare in casi come questo? Parlare, non parlare, dire, non dire? Ecco perché Camaiora parla, con certezza, di un tema di popolarità. “Fedez è ormai un personaggio pubblico che, quindi, dovrebbe tenere conto di ogni sua mossa e del fatto che la considerazione nei suoi confronti si sta indebolendo”.

“Non è più un rapper di Rozzano. Non è più nemmeno un ragazzino. È un uomo, un padre, un imprenditore. Deve cercare di volare alto. Pestaggi o no, non può farsi coinvolgere in risse, o fare il naif. Perché le risse animano il gossip e poi tirano in ballo la Ludovica Di Gresy di turno e lui non può poi stupirsene e indignarsi”, dice duramente Camaiora al Messaggero. Parole forti, quelle dell’esperto, che mettono in guardia il rapper e, allo stesso tempo, descrivono in modo puntuale quello che abbiamo visto negli ultimi mesi. Fedez risponderà questa volta? Se sì, come reagirà a queste dichiarazioni?