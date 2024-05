Fedez non va da Cattelan. La reazione del conduttore: “Quando lo avevo chiamato…”

Francesco Fredella 19 maggio 2024 a

“Fedez? Non potrà essere al mio programma per motivi di salute”. Alessandro Cattelan - uomo prodigio della tv - rompe il silenzio in una lunga intervista su Il Corriere della sera. E parla anche di Sanremo (oltre al caso Fedez). “Condurre Sanremo sarebbe un onore”, dice. Qualche anno fa ha ricevuto anche l’endorsement di Pippo Baudo.

Cattelan parla del caso Fedez, annunciato alcuni giorni fa come ospite del suo programma. E ricorda: “Quando lo avevamo chiamato, tempo fa, inizialmente avevamo pensato a una cosa simpatica, volevo andasse ospite a sorpresa a un matrimonio, il che era divertente visto quello che sta succedendo col suo... Ci scherzo perché lui con me si è sempre prestato. Successivamente, viste le vicende recenti, avevamo considerato un trattamento diverso. Ora Federico ci ha comunicato che non potrà esserci per motivi di salute, non posso che fargli gli auguri perché si riprenda al meglio”, sottolinea.

Alessandro è carico. Sta per tornare in tv, su Rai2 in prima serata su Rai 2, con “Da vicino nessuno è normale”. “Se non avessi fatto il conduttore sarei diventato uno Youtuber”, dice. Il programma, che sicuramente darà linfa a Rai2, è geniale: tutto può accadere. “Qui il pubblico è il protagonista, ma lo è a sua insaputa: abbiamo fatto a tutti delle brevi interviste, chiedendo loro cosa gli piacesse fare, di cosa avessero paura”, racconta. “Ingenuamente hanno risposto, non sapendo che tutto sarebbe stato usato contro di loro. Anche gli ospiti famosi sono al servizio del pubblico. Ad esempio: c’è un ragazzo che ha detto di non saper nuotare e Federica Pellegrini gli darà la prima lezione di nuoto”.