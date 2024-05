Chiara Ferragni e Fedez, il dubbio di Lucarelli: "Vedo disparità". Poi l'affondo a Fazio

17 maggio 2024 a

I nomi di Chiara Ferragni e Fedez sono balzati di nuovo agli onori di cronaca. E non solamente per la fine della loro storia d'amore. Per l'influencer continua la corsa per la riconquista dei consensi dopo il cosiddetto pandoro gate; il rapper, invece, è tra gli indagati per il pestaggio del personal trainer Cristiano Iovino. Ma non è tutto. Perché nelle ultime ore si è parlato tanto dell'ospitata del cantante da Alessandro Cattelan. Dopo l'ennesima fake news sulla Rai, i vertici dell'azienda hanno voluto fare chiarezza. "È con profondo sconcerto che Rai prende atto dell’ennesima notizia fake che la riguarda, in particolare in riferimento alla presunta mancata presenza di Fedez come ospite del programma di Alessandro Cattelan su Rai 2", hanno fatto sapere. L'intervista, infatti, si farà e andrà in onda in prima serata lunedì 20 maggio. La vicenda l'ha commentata Selvaggia Lucarelli, da sempre attenta alla coppia più seguita e divisiva d'Italia. "Stimo Cattelan, mi piace, è uno serio. Spero che non si comporti come Fazio con Ferragni e faccia delle domande sul pestaggio. Sulle dichiarazioni di Fedez ai giornalisti perché sono molto gravi. Se lo invita per ca**eggiare o, peggio, per buttarla in caciara facendo magari come la Ferragni che 'io sono la vittima dell'odio' o sganasciandosi su altro, allora vuol dire che vale tutto. Ma solo per alcuni", ha scritto in una delle sue storie Instagram.

La giornalista ha continuato, sottolineando la differenza con la quale, secondo lei, vengono trattati il rapper e l'influencer. "E aggiungo che vedo una certa disparità nel trattare Ferragni e Fedez. La prima appestata per aver ingannato i consumatori usando la beneficenza. Indagata per truffa", ha scritto riferendosi all'imprenditrice digitale e al caso del pandoro Balocco. "Il secondo gira con personaggi che lasciamo stare, indagato per rissa e lesioni in concorso (poteva finire molto male), con gente che minaccia pure i vigilantes perché non devono parlare, nega categoricamente davanti alle telecamere di essere stato sotto casa di lovino, accusa i giornalisti di essere dei poveracci che si occupano di cose inutili (questo era il senso), dice che se non c'è denuncia non c'è reato", ha detto invece del cantante e dei fatti legati a Cristiano Iovino. "Come mai nei suoi confronti c'è questa generosità?", ha domandato Lucarelli. "Forse perché da una parte c'è una donna che si faceva i selfie e dall'altra il macho che gira con gli ultras?", ha chiosato.