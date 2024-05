L'Aria che tira, la profezia di Tremonti: "Cosa prevede il Mein Kampf di Putin"

14 maggio 2024 a

La guerra in Ucraina non si ferma. Se ne parla durante "L'aria che tira". Alla trasmissione ha partecipato anche Giulio Tremonti, presidente della Commissione Esteri della Camera dei deputati. Tremonti rivela a cosa sta puntando lo zar Putin con la sua guerra in Ucraina.

"Credo che sia la fine della globalizzazione. È una guerra unica che va dal Baltico al Mar Rosso. Il Mein Kampf di Putin è il nostro futuro è il nostro passato e il nostro passato è l'anima, la tradizione e anche i confini. E i confini dell'antica Russia erano proprio dove si trovano adesso. Anche nella guerra a sud si combatte contro l'empietà del mondo occidente. I due conflitti hanno la stessa logica: quello russo è il ritorno alla tradizione e quello arabo è la difesa della loro tradizione. A Putin dà fastidio l'happy hour e il mondo arabo difende la propria tradizione".