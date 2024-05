L'aria che tira, Parenzo fa infuriare Di Pietro: "Mica l'ho mandata affan..."

15 maggio 2024 a

Antonio Di Pietro torna in grande spolvero nel dibattito pubblico. Ospite di David Parenzo a L'aria che tira, su La7, l'ex magistrato a capo del pool di Mani pulite, poi fondatore del partito L'Italia dei valori, commenta l'inchiesta genovese che ha portato agli arresti domiciliari del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. "C'è un concetto, che la giurisprudenza ha elaborato nel tempo. è la cosiddetta corruzione funzionale", spiega l'ex pm. - Cosa vuol dire? Un caso può essere la corruzione amministrativa: un atto formalmente è corretto ma viene approvato "per un fine illecito, per interesse personale e non per interesse pubblico". Tuttavia, nel caso di Toti, "siamo alle prime fasi per cui al di là del clamore mediatico dobbiamo rispettare la magistratura che sta facendo un'indagine, e non accusarla di dire che sta facendo un'indagine perché ci sono le elezioni europee".

Parole che fanno scappare un commento sorpreso a Parenzo. "DI Pietro è diventato garantista", osserva divertito il conduttore che non ottiene l'effetto sperato perché l'ex pm si inalbera: "E basta con questi garantismi e giustizialismi, tutte le parole che finiscono con -ismo servono a non far capire, parliamo dei fatti", tuona Di Pietro. Parenzo si svicola con una battuta tranchant: "Ma io l'ho chiamata garantista, mica l'ho mandatata aff...".