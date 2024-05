Mentana-Gruber, bordata di Cruciani: "A parti invertite...", e tira in ballo Parenzo

09 maggio 2024 a

Chi ha ragione tra Enrico Mentana e Lilli Gruber? La diatriba scoppiata a La7 è partita dalla protesta della conduttrice di Otto e mezzo che, stanca di iniziare il talk show oltre l'orario indicato nello stesso titolo del programma, ha dato al direttore del Tg La7 che la precede nel palinsesto dell'"incontinente" verbale. Mentana aveva replicato rivendicando gli ascolti del telegiornale e invocando una risposta dell'azienda, che poi è arrivata tanto che lo stesso direttore del Tg ha annunciato “il lieto fine delle baruffe interne a questa rete”.

La "baruffa" è tra i temi trattati da Giuseppe Cruciani nell'ultima puntata de La Zanzara, il programma condotto da Giuseppe Cruciani su Radio 24. Che tuttavia parte da un'altra polemica televisiva, sempre relativa all'emittente di Urbano Cairo: "Ieri guardando distrattamente i talk show italiani, in particolare su una rete che si chiama La7, discutevano, ovviamente, della Meloni. Ma di che cosa discutevano? Vi giuro: discutevano della postura della Meloni sopra una jeep dell’esercito durante la cerimonia dell’anniversario dell’esercito. Qualcuno diceva: ‘C’è inquietudine nella sua espressione’. È una roba ridicola: vi state attaccando alla Meloni che sta sopra una jeep militare, una roba pazzesca”, attacca il giornalista. Tra l'altro la postura solenne della premier passando in rassegna i soldati al 163esimo anniversario dalla costituzione dell’Esercito, all’ippodromo militare a Roma, è la stessa mantenuta dai presidenti della Repubblica e dai ministri della Difesa di ogni colore negli analoghi appuntamenti degli ultimi anni, ma tant'è.

Come detto, Cruciani ha poi preso di mira la questione legata allo scontro Gruber-Mentana. Una diatriba per cui nutre “disinteresse totale”, ma che "interessa molto i giornalisti". Ma c'è un aspetto specifico degno di essere sottolineato, almeno secondo il conduttore della Zanzara: “Immaginatevi però se il dottor Mentana avesse parlato al posto della Gruber, se non avesse ovviamente utilizzato le parole che ha utilizzato la Gruber, vale dire ‘incontinenza’, ma avesse parlato di ciclo mestruale. A parti invertite, sarebbe successo l’ira di dio e lo sai anche tu David”, afferma rivolto a Parenzo, altra storica voce del programma di Radio 24 ma anche conduttore, proprio su La7, de L'aria che tira.