Che Tempo Che Fa, l'allarme di von der Leyen: "Nulla fermerà Putin"

A "Che Tempo Che Fa" c'è Ursula Von Der Leyen. Intervistata da Fabio Fazio, la presidente della Commissione Europea parla anche della guerra in Ucraina e della necessità di fermare Putin prima che sia troppo tardi.

"Sappiamo tutti che la posta in gioco è molto alta - ha detto la von der Leyen - Non solo che Putin cerchi di cancellare dalle carte geografiche l'Ucraina, ma si tratta anche proprio della nostra architettura della pace in Europa. Noi sappiamo che nulla fermerà Putin, nel momento in cui ingloba l'Ucraina. È una minaccia anche per noi. Dobbiamo chiarire che oggi non è ammissibile che un autocrate aggredisca un suo vicino. I confini devono avere un valore. Dobbiamo difendere le nostre democrazie, se non lo facciamo più allora apriamo le porte agli autocrati, sono colpita da come i paesi europei si sono dimostrati coesi. Hanno capito che sono in gioco sono i nostri valori fondamentali."