Che tempo che fa, la profezia da incubo di Sarzanini: “Può succedere qualcosa di spaventoso”

Fiorenza Sarzanini inquieta con le parole pronunciate nel corso della puntata del 24 marzo di Che tempo che fa, il programma domenicale di Fabio Fazio condotto sul Nove. La giornalista del Corriere della Sera è ospite in studio e non nasconde i propri timori sul futuro alla luce di quanto è successo in Russia e della reazione del Cremlino all’attentato a Mosca che ha provocato almeno 137 morti: “Vladimir Putin ha detto che stavano scappando verso l’Ucraina, proprio per trovare l’aggancio tra gli attentatori e Kiev. Subito ci sono stati nuovi bombardamenti. Bisognerebbe stare nella di Putin e da quello che si è visto dopo le elezioni non è una testa rassicurante. Secondo me può succedere qualcosa di spaventoso per tutti”.

Anche Massimo Giannini, editorialista di Repubblica, analizza la situazione in Russia: “Dobbiamo cominciare a tenere conto di un fatto, Putin non è un dilettante. Tutto quello che fa, tendenzialmente, ha sempre un obiettivo. Ogni volta che ha subito qualche contraccolpo lo volge a suo vantaggio. Persino davanti a questi video pubblicati dall'Isis lui continua ad inseguire la pista Ucraina. È li che vuole andare a parare, gli interessa accelerare sulla guerra con Kiev. Speriamo che non usi il nucleare tattico e che questa strage di Mosca gli serva soltanto per aumentare il numero dei soldati. Spero che per ora lo userà solo per questo, se poi pensasse ad un'offensiva col nucleare tattico si apre uno scenario che non voglio neanche considerare”.