Che Tempo che Fa, il premio Nobel Karikò: "Sui vaccini dette cose dannose"

A "Che Tempo Che Fa", Fabio Fazio ha ospitato un'intervista di grande rilievo sul ritorno della pandemia da Covid-19. Ospite in studio il Premio Nobel per la Medicina, Katalin Karikò, che ha messo in guardia contro le incomprensioni e le truffe che si moltiplicano online circa Covid e pandemie. “I dati che riguardano il covid stanno peggiorando, alcuni sono certi come il doppio dei ricoveri a novembre - esordisce Fabio. “Qual è la situazione? chiede poi ai due ospiti. La Premio Nobel per la Medicina ha portato una prospettiva scientifica autorevole alla discussione, sottolineando l'importanza di intensificare gli sforzi per affrontare la fase critica della pandemia, nonostante i progressi come lo sviluppo dei vaccini. Poi si è soffermata sull’importanza della comunicazione efficace per la divulgazione di argomenti delicati come una pandemia. “Capisco che la gente non conosca le cose e si ponga delle domande per capire, ma a volte le persone ricevono delle spiegazioni non corrette, addirittura dannose per loro”, ha detto. “Se mi vengono fatte delle domande io cerco di spiegarmi, parlo con il pubblico, usando un gergo semplice”, ha aggiunto poi.

Il virologo Roberto Burioni, dal canto suo, ha anche enfatizzato la necessità di vigilanza e responsabilità di fronte all'aumento dei casi. “Ci sono dei dati, dei dati certi, su cui non si può sindacare”, ha detto poi. “Se un vaccino funziona, quello è un numero, e bisogna tenere conti di questi numeri. Bisogna seguire l’andamento della realtà senza farsi troppo ingannare dalla propria immaginazione, perché quello si che risulterebbe molto dannoso!”, ha concluso l’ospite.