Re Carlo, "la frase che ha fatto infuriare Harry": il vero motivo della rottura

C'è un momento della frattura tra Harry e Meghan Markle e la famiglia reale britannica che torna a fare parlare nel momento in cu la duchessa di Sussex lancia una nuova iniziativa imprenditoriale e Re Carlo e la principessa Kate Middleton hanno annunciato di lottare contro il cancro. Risale a quando il sovrano aveva "fatto infuriare" il figlio durante un incontro prima del matrimonio con la futura sposa, riporta il Mirror che cita un libro, "Il nostro re", di Robert Jobson.

Il libro espone una "divisione sempre più profonda tra Harry e suo fratello William, con il livello di animosità che, secondo quanto riferito, coglie Carlo di sorpresa". L'episodio "scioccante" avvenne durante un incontro pre-matrimonio che coinvolgeva sia i principi che Carlo. Harry non aveva ancora informato suo padre delle sue intenzioni di sposare Meghan, ma William lo aveva già rivelato al padre. "Quando Harry si decise a dirlo a Carlo, William intervenne con un avvertimento: 'Sei sicuro, Harold?'", scrive il tabloid.

A quel punto il re fece un allusione al futuro della coppia, affermando che Harry poteva non essere in grado di sostenere finanziariamente Meghan e mantenere le sue responsabilità. Una posizione che ha lasciato Harry "infuriato". Poi la famosa Megxit, i libri e film con le dure accuse dei Sussex alla famiglia, e infine i tentativi di riappacificazione dopo la doppia diagnosi di tumore che ha colpito la Corona. Una strada che anche in virtù di quanto trapela sullo strappo tra Harry e il resto della famiglia, una ferita profonda, appare davvero in salita.