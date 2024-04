Re Carlo e la regina Camilla, anniversario "tinto di tristezza": che succede

08 aprile 2024 a

Domani, il 9 aprile 2024, re Carlo III e la regina Camilla festeggeranno il loro 19esimo anniversario di matrimonio. Chiaro risulta, però, che i festeggiamenti non saranno la priorità della coppia reale. Il primo motivo è legato alla malattia del monarca stesso, che ha programmato un viaggio e che sembra essere in ripresa ma che non avrà le forze necessarie per una vera e propria festa. Il secondo, invece, trova spiegazione nel tumore diagnosticato alla principessa del Galles Kate Middleton, della quale dopo l'annuncio non si hanno aggiornamenti. Stando a quanto riportano i tabloid britannici, l'evento sarà caratterizzato da "un'atmosfera tinta di tristezza".

Dell'anniversario di matrimonio di re Carlo e della regina Camilla si è parlato anche qualche giorno fa. Secondo l’ex maggiordomo del monarca, i sovrani lo festeggeranno in privato, date le condizioni di salute del re. Ci sarà una cena di basso profilo, ma non mancherà il consueto scambio di regali e dei biglietti d’auguri, ha detto all’Express Grant Harrold, che lavorò per l’allora principe Carlo dal 2004 al 2011. "Non posso credere che quest’anno siano 19 anni - ha aggiunto - Ero lì quel giorno, in chiesa. Lo festeggeranno, ma senza grandi celebrazioni".

Carlo e Camilla si sposarono il 9 aprile del 2005, trent’anni dopo il loro primo incontro. "Non organizzeranno feste o cose del genere. Forse lo faranno per i 20 anni di matrimonio. Sono sicuro che ci sarà un biglietto e poi un regalo, così come usano fare tante altre persone", ha detto ancora l’ex maggiordomo, secondo cui l’imminente anniversario di Carlo e Camilla sarà un evento "emozionante" e "toccante", riferendosi alla scioccante diagnosi di cancro del monarca. "Sono sicuro che quest’anno sarà più toccante e probabilmente più emozionante con tutto quello che sta succedendo - ha detto Harrold - Non ho dubbi che saranno insieme per l’occasione e sono sicuro che, a porte chiuse, probabilmente faranno una cena romantica, soltanto fra loro".