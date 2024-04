Kate e William in "forte ansia". Il trono si avvicina, come sta re Carlo

07 aprile 2024 a

La corona britannica vive un momento delicato con re Carlo e la principessa del Galles, Kate Middleton, che stanno lottando contro il cancro che è stato diagnosticato loro quasi in contemporanea. Il Palazzo sta affrontando con rigore e rispetto la battaglia del sovrano e della moglie dell'erede al trono, il principe William, ma segnali di fumo arrivano agli esperti reali e ai tabloid che seguono le vicende della corona. Secondo quanto riporta il Mirror, il principe William e la principessa Kate provano "intensa ansia" all'idea di diventare re e regina, momento che rischia di avvicinarsi rispetto al previsto per la malattia del monarca.

Il tabloid riporta le parole di Tina Brown, ex redattrice di Vanity Fair ed esperta royal watcher, secondo cui "la notizia del cancro di Carlo ha messo William e Catherine in una spaventosa vicinanza all'ascesa al trono... La prospettiva, mi è stato detto, sta causando loro un'intensa ansia". Detto questo, va detto che il re ha iniziato a presenziare gli eventi più importanti, come la funzione di Pasqua. Dopo la quale ha stretto la mano e ha parlato con coloro che si erano riuniti al castello in una passeggiata a sorpresa dopo la cerimonia. Segnali positivi per il sovrano 75enne, sulle cui condizioni resistono tuttavia le comprensibili preoccupazioni.