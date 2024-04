Harry a pezzi e Megan "sofferente": macigno sulla pace con William e Kate

Sullo stesso argomento: La Bbc risponde alle critiche su Kate Middleton. Cosa ha fatto arrabbiare i telespettatori

06 aprile 2024 a

a

a

Andare da solo o con la moglie Meghan Markle? Portare con sé i figli? Se e come incontrare il fratello William e sua moglie Kate Middleton, al centro dell'attenzione mondiale per il cancro che le è stato diagnosticato? Il principe Harry trascorre "notti insonni" pensando alla sua imminente visita nel Regno Unito, il mese prossimo, per gli Invictus Games, l'evento sportivo per i veterani feriti in azione a cui tiene tantissimo. A svelare i retroscena sulla strategia del Duca di Sussex è il Mirror che riporta i commenti dell'esperto di affari reali Tom Quinn.

"Bancarotta" e "debiti da saldare": i genitori di Kate nell'occhio del ciclone

Innanzitutto "non è chiaro" se Meghan ha intenzione di tornare nel Regno Unito, anche se per una causa così importante."Harry e Megan stanno passando notti insonni su cosa dovrebbero fare quando Harry visiterà il Regno Unito entro la fine dell'anno: dovrà fare qualcosa per riconoscere le enormi difficoltà che la sua famiglia sta attraversando", spiega il royal watcher. Insomma, il principe non vuole dare l'impressione di allontanarsi dalla moglie "permanentemente sofferente" avvicinandosi al padre malato, re Carlo, al fratello e alla cognata. D'altronde quando il duca si è recato in Uk per visitare il padre Meghan è rimasta a casa in California con i bambini, ricorda Quinn. Per altro "a Harry piacerebbe sistemare le cose con sua cognata, suo fratello e suo padre", si legge sul tabloid, ma non sa come farlo e "a tenere Meghan a bordo".

"Segnali positivi" e viaggio confermato: come sta re Carlo III

Lo spartiacque è il libro Spare di Harry pieno di risentimento per la famiglia reale. Secondo Quin oggi "non vuole delle scuse" per porre fine alle divergenze. "William pensa semplicemente che tutta la faccenda sia una tempesta in una tazza di tè e non riesce a capire perché suo fratello non riesca a superare il tipo di battibecco che molti fratelli devono affrontare. Meghan e Harry si sentono feriti dal modo in cui sono stati trattati quando erano membri della famiglia reale che lavoravano e William e Kate sentono di essere stati trattati male una volta che Harry e Meghan se ne sono andati e Harry ha pubblicato Spare", riassume l'esperto. In un momento così drammatico per i reali britannici sembra che basti un piccolo gesto per voltare pagina. Ma è tutt'altro che scontato che venga fatto.