Kate Middleton, "l'ultima parola ce l'ha Meghan". Macigno sulla pace reale

07 aprile 2024 a

L'ultima parola sulla pace tra i due principi fratelli, Harry e William, ce l'avrà Meghan Markle. La malattia di Kate Middleton, principessa del Galles e moglie dell'erede al trono britannico, secondo gli osservatori reali potrebbe facilitare la riappacificazione dopo anni di tensioni e accuse da parte dei Sussex nei confronti della famiglia reale. Ma secondo quanto riporta il Sun tutto è nelle mani della duchessa. Il biografo reale Richard Fitzwilliams spiega che effettivamente c'è una via per "risolvere la spaccatura" tra fratelli, ma qualsiasi "ramoscello d'ulivo" dovrebbe "ricevere il sigillo di approvazione" da parte di Meghan Markle.

A maggio Harry sarà a Londra per gli Invictus games. Per Fitzwilliams. "È perfettamente possibile che Harry possa venire prima di allora per vedere suo padre, se e in che misura potrebbe vedere William e Catherine". Ma, continua l'esperto, "Meghan è molto impopolare in Gran Bretagna. Sa che qualsiasi apparizione qui farebbe notizia, e non in modo necessariamente favorevole per loro".

Tuttavia "Meghan ha voce in capitolo. Non c'è dubbio che Harry desideri dimostrare che è un padre di famiglia molto devoto e che li metterà al di sopra di ogni altra cosa. Proprio come William". Insomma, "se Meghan non volesse venire, non potrebbe mai essere costretta a farlo. Sarebbe estremamente improbabile che Harry venisse con i bambini senza Meghan". Insomma, a fare da ago della bilancia nella faida familiare sembra essere la duchessa di Sussex.