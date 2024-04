Riccardo Iacona, gelo a Tv Talk: "Quando finirai di fare il comunista?"

06 aprile 2024 a

Spazio alle domande dei commentatori dei social a Tv talk, il programma del sabato pomeriggio di Rai3 che parla di televisione con i suoi protagonisti a confronto con giornalisti e gli analisti insieme al conduttore Massimo Bernardini. In studio c'è Riccardo Iacona per parlare del suo "Presa diretta", programma d’inchiesta sempre di Rai 3. Arrivato il momento delle domande social dal pubblico di Tv talk, viene scelta quella di tale Mauro che, come si suol dire, la tocca piano: "Chiede, due punti... Quando smetterà di fare il comunista?". L'interrogativo scatena la reazione dello studio. "Ma dove l'hai presa?", dice Bernardini mentre si sente la voce di un ospite non inquadrato che afferma "arriva da Arcore...".

Iacona resta un po' interdetto, forse non tanto per il tono usato dal fantomatico Mauro quanto per il fatto che, tra i vari commenti social, sia stato pescato proprio quello. "Ma i comunisti non esistono più...", afferma chiudendo il siparietto con una battuta.