Belen Rodriguez e Stefano De Martino pizzicati insieme: ritorno di fiamma o tregua?

06 aprile 2024 a

a

a

Stefano De Martino e Belen Rodriguez non possono fare a meno l'uno dell'altra o a unirli ancora, dopo un tira e molla infinito, è solo il loro Santiago? Questo è l'interrogativo che nelle ultime ore sta prendendo forma nei pensieri dei più curiosi. Il colpo di scena è arrivato in un modo del tutto inatteso. Sembrava che tra i due ex i rapporti fossero tesissimi, soprattutto sopo l'ultima separazione. E invece i paparazzi del settimanale Gente li hanno pizzicati fianco a fianco in un momento di svago con il figlio avuto insieme. Se i fan più speranzosi credono in un ritorno di fiamma, altri mettono insieme i pezzi e pensano che la ricostruzione più credibile sia quella che vede questo incontro come la dimostrazione del bisogno di una tregua.

Belen e Corona, che lite al ristorante: "Mi fai saltare i contratti"

Qualche mese fa e dopo una lunga e rumorosa assenza, la showgirl è tornata in tv da Mara Venier e ha tolto ogni freno, raccontando di presunti tradimenti dell'ex marito Stefano De Martino. "Belen è più matura. Avrà seppellito l’ascia di guerra con i papà dei suoi figli?": questo è il titolo che campeggia sulla pagina di Gente. Effettivamente il cambiamento è netto. Possibile che l'argentina abbia deciso di cambiare atteggiamento e di ricostruire un rapporto con i padri dei suoi due bambini? Intanto, un altro aspetto che attira la macchina del gossip è che da qualche tempo al fianco della conduttrice non si vede più il fidanzato Elio Lorenzoni. E sulla tv cosa filtra? Per ora niente di sicuro. Lei, però, ha confessato ai suoi sostenitori che tornerà presto.