Kate Middleton, proteste contro la Bbc: "Eccessiva e insensibile", ecco perché

Lo stile della Bbc è da sempre improntato sul rigore e la sobrietà ma il modo con cui il servizio pubblico televisivo britannico ha trattato la vicenda di Kate Middleton non è piaciuto a molti telespettatori. La Bbc ha trasmesso il video girato da Kensington Palace in cui la principessa del Galles ha annunciato di essere in cura per un tumore. Una notizia che ha fatto il giro del mondo e che è stata al centro di numerose trasmissioni della rete pubblica. Tuttavia la Bbc ha annunciato di aver ricevuto lamentele riguardanti il modo in cui ha trattato la notizia, una copertura giudicata "eccessiva e insensibile". L’emittente ha mandato in onda il video integrale della principessa il 22 marzo e ha dichiarato di essere stata "attenta" al proprio approccio giornalistico e di non aver voluto speculare su dettagli che non erano stati resi pubblici.

Tuttavia le critiche non sono mancate. In una dichiarazione di risposta alle osservazioni ricevute, l’emittente ha affermato: "Abbiamo trasmesso integralmente il personalissimo videomessaggio della Principessa di Galles, in cui parlava direttamente al pubblico della sua diagnosi di cancro. La nostra copertura ha rispecchiato l’importanza di questa storia e l’ondata di sostegno alla principessa proveniente da tutto il mondo".

"Abbiamo spiegato al nostro pubblico ciò che si sapeva sulle condizioni di Catherine, ma non abbiamo speculato su dettagli che non erano stati resi pubblici", ha aggiunto. L’azienda ha detto quindi di aver sempre dato "un’attenta considerazione" alle decisioni editoriali prese. "Il nostro reportage ha chiarito che questo è un momento difficile per la principessa e per il resto della famiglia reale; siamo stati sempre attenti a riservare alla nostra copertura la dovuta sensibilità", ha aggiunto. "Come parte della nostra analisi, abbiamo esaminato le intense speculazioni che ci sono state nelle settimane precedenti sulla salute della principessa". "Abbiamo anche riferito della richiesta di privacy di Catherine e abbiamo trasmesso la dichiarazione di Kensington Palace sul diritto alla privacy della principessa in relazione ai suoi problemi medici", si legge ancora. Basterà a placare le critiche? Difficile a dirsi sia per il coinvolgimento emotivo dell'opinione pubblica britannica per le condizioni di Kate e di re Carlo, anche lui alle prese con la malattia, sia per i prossimi aggiornamenti che la Bbc non potrà non trattare.