L'Eredità, Riccardo fa impazzire tutti: "Arieccolo, non ne azzecca una"

06 aprile 2024 a

Nuova rivolta a L'Eredità, il quiz game che tutte le sere tiene numerosissimi telespettatori incollati alla tv. Nel corso dell'ultima puntata ad attirare una raffica di critiche e di insulti è stato Riccardo, il campione che non va molto d'accordo con la prova finale della Ghigliottina. "Come vedete, Dio, i Santi, il Paradiso, la Chiesa, non ti assistono": è il commento che un utente ha lanciato su X dopo la sconfitta del concorrente. Ma capiamo che cosa è successo. Arrivato allo step finale con un montepremi di 25mila euro e messo di fronte alle parole "Parlato", "Vero", "Olio", "Gruppo", "Suo padre", l'uomo ha inciampato e non ha indovinato il termine giusto, cioè "Ritratto".

A casa, e soprattutto sui social, si è scatenata la bagarre. "Sempre più cretino questo gioco. Riccardo doveva vincere", "Fino a gruppo andava bene anche italiano. Con 'suo padre' mi sa che ritratto quello che ho scritto", "Riccardo mi sta sul ca**o, ma stasera meritava di vincere!", "Ritratto di suo padre è più tirata dei tiranti del ponte di Brooklyn", "Ritratto superforzato. Ok", "Se è RITRATTO è una delle solite stron***te!!! Ciao a tutti a domani. Forse", "Avevo pensato a tutto, ma... sembrava talmente sciocca...": questi sono solo alcune delle frasi spuntato su X. Parole velenosette scagliate anche contro il concorrente: "Arieccolo, tanto non ne azzecca una", "La simpatia di Riccardo... come la famosa sabbia nelle...", "Dai ma tanto Riccardo non la sa la ghigliottina!!!", hanno scritto.