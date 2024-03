Kate Middleton? "Non è lei", il dettaglio scatena i sospetti. Il piano dei Pr reali

19 marzo 2024 a

Tutto è bene quel che finisce bene, verrebbe da dire. Alla fine è spuntato il video che mostra Kate Middleton sorridente e rilassata, senza impedimenti fisici dopo l'operazione all'addome. Le immagini pubblicate dal tabloid Sun mostrano la principessa del Galles, 42 anni, che cammina con i capelli sciolti, indossa leggings neri e un maglione e sorride accanto al marito William mentre si reca a un negozio di prodotti agricoli a Windsor, non lontano dalla casa di famiglia in campagna. Kate ha subito un importante intervento chirurgico all’addome il 16 gennaio. Il Palazzo aveva avvertito che non sarebbe tornata alle funzioni pubbliche prima di Pasqua. Ma la lunga assenza della principessa ha dato adito a ogni sorta di teoria. La pubblicazione, il 10 marzo, di una foto della Principessa del Galles, tutta sorridente e circondata dai suoi figli in occasione della Festa della Mamma, avrebbe dovuto fornire una risposta. Ma la scoperta che la foto era stata ritoccata più volte, il ritiro della stessa da parte di cinque delle principali agenzie di stampa che l’avevano pubblicata e le scuse di Kate, che si è assunta la responsabilità di dire che "mi stavo cimentando nell’editing", hanno avuto l’effetto opposto. Il Sun ha accompagnato le nuove immagini con un messaggio rivolto alla principessa: "Felice di vederti Kate", ha scritto. "Questa immagine metterà a tacere le teorie cospirative", ha commentato il Daily Mail. Invece, le reazioni degli utenti social di stamane dimostrano che i dubbi non sono stati punto dissipati.

WORLD EXCLUSIVE: Princess Kate seen on video for the first time since surgery looking happy and relaxed on shopping trip with William. She's looking great! This should shut the trolls up! pic.twitter.com/k2bD4LuHuI — The Sun (@TheSun) March 19, 2024

Su X per esempio non si placano i commenti dubbiosi, o di chi è addirittura convinto che la donna ripresa nel video non sia la principessa. In alternativa, qualcuno crede che non possa apparire a causa di un fantomatico "lifting brasiliano" finito male. C’è poi chi afferma che il modo di camminare, la complessione fisica, il sorriso non siano quelli di Kate. Che insomma una sosia sia entrata in scena mentre la sorte della "vera" Kate chissà qual è. C’è infine chi, ingrandendo le immagini, nota che sono appese allo chalet della fattoria alcune decorazioni natalizie, segno di una incertezza temporale - immagini girate quando stava bene? - in cui l’incerta identità di Kate - è lei o non è lei? - sarebbe nebulosamente immersa. Tuttavia, il Sun ha comunicato che la foto "è stata scattata alle 12:43 di sabato" dal testimone che l'ha girata al tabloid, una persona a passeggio che stava ammazzando il tempo prima di un appuntamento per una compravendita fissata su Facebook.

Al netto dei complottismi, il video sembra allontanare le speculazioni. "Con William in servizio reale a Sheffield oggi, è emerso anche che il Palazzo sta accelerando i piani per il ritorno della Principessa del Galles ai pieni doveri reali il prima possibile, ora che è chiaramente in via di guarigione", dice una fonte informata al Daily Mail. "Prima potrà apparire in pubblico, più velocemente le voci crudeli verranno bandite", e ancora, "le squadre stanno lavorando 24 ore su 24 per ideare un piano di ritorno al lavoro della Principessa del Galles dopo settimane di immensa pressione".

Insomma, Kensington Palace sta lavorando con "i guru delle pubbliche relazioni per ideare il programma di Kate quando tornerà al lavoro.". Il Mirror riferisce che il nuovo segretario privato di Middleton, "il tenente colonnello Tom White, e il segretario privato di William, Ian Patrick, fanno parte di una squadra senior che lavora 24 ore su 24". "Sanno tutti che il mondo starà a guardare", dice una insider al tabloid britannico.