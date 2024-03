Kate e re Carlo, il colore del logo della BBC scatena allarmanti congetture

18 marzo 2024 a

Che non fosse un buon periodo per la royal family ce ne eravamo accorti già quando, nell'arco di poche ore, Kensington Palace aveva comunicato l'operazione all'addome di Kate Middleton e il diagnosticato cancro di re Carlo III. Forte è la preoccupazione del popolo britannico. Se il monarca è stato sincero e ha assicurato che, nonostante la malattia, continuerà a servire il suo Stato, molte più ombre sovrastano la figura della principessa del Galles. Qualcuno riporta di averla vista bene, qualcun altro racconta che la futura regina è stata malissimo e che, dunque, servirà del tempo per il recupero. Non si ferma la macchina dei tabloid e delle ricostruzioni. Ora, a far discutere e a contribuire a far tracciare gli scenari peggiori è il logo della nota della BBC.

Così come avvenne quando morì la regina Elisabetta II e improvvisamente tutti i conduttori della rete (in anticipo rispetto all'annuncio ufficiale) apparvero in diretta vestiti di nero, adesso a scatenare le congetture più allarmanti è il logo dell'emittente. È sempre stato nero oppure era rosso? È in arrivo una comunicazione importante su Kate Middleton o su re Carlo? Questi sono gli interrogativi che molti utenti si stanno ponendo. "Io ricordavo che il logo fosse rosso e bianco. Il logo della BBC è sempre stato in bianco e nero? È una buona notizia perché se così fosse non si tratterebbe di una morte, ma le voci del comunicato sembrano vere e verranno trasmesse domani" hanno scritto su X.