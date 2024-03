Pomeriggio 5, Gatti smonta lo "scoop" su Kate Middleton: cosa non torna

18 marzo 2024 a

Kate Middleton sarebbe tornata a farsi vedere in pubblico recandosi al farmer shop vicino il suo cottage a Windsor insieme al marito William, almeno secondo il Sun che ha lanciato la notizia. Alla base della quale non ci sono prove fotografiche, ma la testimonianza di un cliente del negozio. Circostanza che, invece di rassicurare l'opinione pubblica sulle condizioni della principessa del Gallles dopo l'operazione all'addome, rischia di scatenare nuove speculazioni. Infatti l'ultima vera apparizione di Kate risale a Natale, poi solo silenzio e la bufera per la foto ritoccata. Se ne parla nella puntata di lunedì 18 marzo di Pomeriggio 5, il programma condotto da Myrta Merlino su Canale 5. La conduttrice chiede al giornalista Davide Maggio di commentare il presunto scoop del Sun: "Perché tu ci credi?", è la replica.

Interviene allora Federico Gatti, corrispondente da Londra della rete ed esperto osservatore di cose reali. "Myrta, tu te la vedi la principessa dopo un intervento di quel tipo andare a fare la spesa a Windsor?", afferma il giornalista il quale ricorda che il Sun è abbastanza incline a "ricamare" su certe storie. "Nel 1800 ottocento forse un articolo del genere sarebbe stato credibile, ma è difficile pensare che nel 2024 una principessa sparita dalle scene da due mesi che si presenta in un negozio non si ha ripresa con un video con una foto da nessuno che avesse un cellulare".

Le teorie del complotto sulla salute di Kate si sprecano, e spesso si tratta di abbagli veri e propri. "C'è questa diceria sul logo della BBC che da rosso è passato a nero - spiega allora Gatti - però è così da qualche anno". Insomma, almeno questo mistero è svelato.