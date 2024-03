Kate Middleton, ecco video e foto della verità: come l'hanno paparazzata

19 marzo 2024 a

In tarda serata sono state diffuse nuove immagini della Principessa Kate, che la mostrano sorridente accanto al marito, il Principe William, in un mercato agricolo a Windsor, nella zona ovest di Londra. Lo stato di salute della principessa ha alimentato per settimane voci e speculazioni selvagge. Un video pubblicato dal tabloid Sun e una foto più chiara mostrano Kate, 42 anni, che cammina con i capelli sciolti, indossa leggings neri e un maglione e sorride. Secondo i media britannici, le immagini della principessa e del marito, l’erede al trono britannico, sono state scattate sabato all’esterno di un mercato agricolo locale a Windsor, non lontano dalla casa di famiglia in campagna.

Kate ha subito un importante intervento chirurgico all’addome il 16 gennaio. Il Palazzo aveva avvertito che non sarebbe tornata alle funzioni pubbliche prima di Pasqua. Ma la lunga assenza della principessa, solitamente una delle donne più fotografate del pianeta, ha dato adito a ogni sorta di teoria. La pubblicazione, il 10 marzo, di una foto della Principessa del Galles, tutta sorridente e circondata dai suoi figli in occasione della Festa della Mamma, avrebbe dovuto fornire una risposta. Ma la scoperta che la foto era stata ritoccata più volte, il ritiro della stessa da parte di cinque delle principali agenzie di stampa che l’avevano pubblicata e le scuse di Kate, che si è assunta la responsabilità di dire che «mi stavo cimentando nell’editing», hanno avuto l’effetto opposto.

Il Sun ha accompagnato le nuove immagini con un messaggio rivolto alla principessa: «Felice di vederti Kate», ha scritto. «Questa immagine metterà a tacere le teorie cospirative», ha commentato il Daily Mail. Inoltre «rassicurerà i fan sul fatto che la principessa si sta riprendendo bene» dall’operazione, ha aggiunto il giornale. Secondo il Sun, ieri Kate e William hanno anche partecipato a un evento sportivo a cui hanno preso parte i loro tre figli, George, Charlotte e Louis. I media britannici hanno riferito che Kate non dovrebbe tornare alle sue funzioni pubbliche prima del 17 aprile.