Elezioni europee, la profezia di Livio Gigliuto: "Quanto sposterà Meloni

11 marzo 2024

All'indomani della tornata elettorale in Abruzzo, già si pensa alle prossime elezioni europee di giugno. Se n'è parlato l'11 marzo su RaiNews24 dov'era ospite anche il presidente dell'Istituto Piepoli. Si parla di candidature e Livio Gigliuto anticipa quanto consenso sposterebbe il premier nel caso di una candidatura diretta.

Il giorno del duello Meloni-Schlein. La verità sull'Abruzzo, urne aperte

"Candidare Giorgia Meloni sposterà un 2-3 per cento e muoverà i consensi del centrodestra verso Fratelli d'Italia - ha detto Gigliuto - E tutto questo potrebbe incidere molto anche sulla politica nazionale. In Sardegna ci sono state due elezioni: quelle politiche con il voto per le singole liste e quelle per il presidente della Regione anche grazie al voto disgiunto. In Abruzzo, invece, il centrodestra ha vinto perché il voto disgiunto non c'era, il centrodestra è stato più compatto e il candidato aveva meno problemi. Le elezioni regionali, però, hanno dimostrato che col centrosinistra unito c'è almeno la possibilità di una competizione".