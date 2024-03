Dritto e rovescio, sorpresa a Meloni: il video dello zio di Chico Forti imbarazza la sinistra

07 marzo 2024 a

Chico Forti finalmente tornerà in Italia.L'accordo con gli Usa siglato dalla premier Giorgia Meloni prevede il trasferimento dell'imprenditore detenuto da 24 anni negli Stati Uniti per un omicidio di cui si è sempre dichiarato innocente. La famiglia di Chico Forti "ha atteso con pazienza e determinazione, affidandosi alle istituzioni e a questo governo: io non ho mai smesso di lavorarci, ma ci ho lavorato in silenzio perché su queste cose si lavora tanto e si parla poco. Era uno dei tanti piccoli obiettivi che mi sono data con la mia coscienza per questa famiglia e per questa persona, ed è anche una delle emozioni più belle che mi sono regalata in questi 16 mesi che sto al governo: poter telefonare a Chico Forti e dargli questa notizia", ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a Dritto e rovescio su Rete 4. "Adesso chiaramente c’è un iter molto complesso per avere fisicamente il trasferimento, sul quale stiamo lavorando e richiamo tutte le istituzioni della Repubblica a darci una mano per far sì che dopo 24 anni di detenzione negli Stati Uniti Chico Forti possa vedere la sua famiglia".

Nel corso della trasmissione condotta da Paolo Del Debbio, giovedì 7 marzo, c'è una sorpresa per Meloni, il messaggio video dello zio di Chico. "In questo momento mi vengono in mente tutte le volte che ci siamo incontrati, cara Giorgia, per discutere del problema", spiega l'uomo. "La tua attenzione è sempre stata al massimo e la sera che ho ricevuto la tua chiamata ho pensato che c'era qualcosa che non funzionava", racconta. Poi invece è arrivato l'annuncio che il trasferimento di Chico era stato ottenuto: "Finalmente potrà rientrare in Italia e potrà riabbracciare dopo così tanto tempo anche la sua anziana madre, che aveva perso quasi tutte le speranze. Ecco, grazie alla presidente questa volta il miracolo si è avverato", afferma lo zio di Chico Forti.