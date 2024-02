Sanremo 2024, Angelina Mango chiede aiuto ai fan: "L'ho perso"

Francesco Fredella 14 febbraio 2024 a

Ancora nessuna traccia della custodia di velluto rosso. Angelina Mango, che ha vinto l'ultimo Festival di Sanremo, sta girando ovunque e sta chiedendo aiuto ai fan. "Ho perso la custodia del mio premio", dice sui social. Nessuna traccia della custodia smarrita, forse a Sanremo. Forse all'Ariston, magari in occasione di Domenica in (in diretta il giorno dopo la finalissima). Tutti stanno cercando di aiutare la Mango.

Ora per la vincitrice di Sanremo 2024 arriva un momento d'oro: da una parte c'è il clamore mediatico, dall'altra la bravura e l'indiscusso talento della figlia di Pino Mango. Uno dei primi, in tempi non sospetti, a notarla fu Malgioglio che ad Amici disse: "Ti vedrei bene all'Eurovision". Ora, Angelina andrà proprio all'Eurovision a rappresentare l'Italia. Nel corso di "Protagonisti", in radiovisione su RTL102.5, sono arrivati i ringraziamenti con un vocale: "Vi state occupando tanto di me, dello smarrimento della custodia del mio premio. Grazie a tutti, aiutatemi a ritrovarla".