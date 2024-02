Affari tuoi, soldi spariti. Colpo di scena con il pacco di Angelina Mango

13 febbraio 2024 a

"Brava Angelina!", esclama Amadesu. La vincitrice del Festival di Sanremo 2024 vive un momento d'oro, baciata dal successo e dalla fortuna ma anche da qualche imprevisto: dalla caduta sul palco dell'Ariston a quanto visto anche nella puntata sanremese di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 tornato in onda dopo il festival. Ebbene, la cantante è stata accolta con grande entusiasmo dal pubblico in studio come dai telespettatori che sui social hanno applaudito e commentato la sua presenza. Soprattutto quando Mango è stata chiamata ad aprire il pacco della Basilicata, sua regione d'origine. Colpo di scena: sollevato il coperchio non c'era nessuna cifra perché il cartello si era staccato. Pronto l'intervento di Amadeus che, tra le risate dei presenti, è intervenuto subito per recuperare il cartello caduto all'interno del pacco e mostrare la cifra (10 euro, per la cronaca) riportata sul cartoncino.

Sul finire della trasmissione poi, molti sui social si sono interrogati se "La noia", il brano di Mango, avrebbe preso il posto di "Due vite" di Marco Mengoni che ha vinto il Festival del 2023 come musica per celebrare la vittoria del programma. Nessuna sostituzione, la canzone del cantante di Ronciglione resta al suo posto nel game show di Rai1.