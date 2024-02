Geolier a Sanremo, Merlino lo difende: "Sentire messa". Il paragone

13 febbraio 2024 a

a

a

A tre giorni dalla fine della 74esima edizione del Festival di Sanremo, ancora si parla della vittoria di Angelina Mango e del secondo posto di Geolier. Una fetta di pubblico non sostiene il trionfo di Angelina Mango, la 22enne allieva della scuola di Maria De Filippi. Il motivo? Stando ai dati delle giurie, la cantante non è stata la preferita del pubblico. Da una parte c'è chi incendia la polemica con sentenze e schieramenti, dall'altra gli artisti stessi che, fin dall'inizio, hanno assicurato di avere rispetto l'uno dell'altro. Uno degli ultimi interventi sulla questione è stato quello di Myrta Merlino, ora conduttrice di Pomeriggio Cinque. "Geolier, ragazzo di talento, idolatrato da tutti gli adolescenti d’Italia per il genere musicale che rappresenta, non vince in quanto napoletano ma viene fischiato in quanto napoletano. Il pubblico in sala si vergogni", aveva scritto la giornalista dopo la serata delle cover e dopo che parte dei presenti in sala avevano fischiato all'artista.

"Piagnisteo napoletano", Feltri incendiario: a valanga sul caso Geolier

Oggi Merlino è tornata sull'argomento. Attraverso una storia pubblicata su Instagram, la giornalista ha citato le parole pronunciate in queste ultime ore da Geolier. "La musica non è odio, è condivisione. Noi artisti ci vogliamo bene. Angelina ha vinto perché se l'è meritato. Basta spargere odio sui social", ha digitato riproponendo quanto affermato dall'artista. Poi la conduttrice del programma Mediaset ha continuato riproponendo le frasi di Don Ambrogio Mazzai. "Canzone non in italiano, fatta arrivare in alto nelle classifiche comprando i voti con una schifosissima mentalità mafiosa": questo avrebbe asserito il parroco. Quindi il commento finale di Merlino: "Quasi quasi vado a sentire messa da Geolier", ha scritto.