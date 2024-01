Alessandro Barbero va in pensione, applausi e commozione: video virale

20 gennaio 2024 a

Alessandro Barbero va in pensione. L'amato storico torinese, esperto di Medioevo, ha tenuto la sua ultima lezione in classe. Accompagnato dagli applausi degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale, a Vercelli, il divulgatore ha chiuso una parentesi della sua strepitosa carriera. "L'ultima lezione": è la didascalia al video, condiviso e cliccatissimo, che sta facendo il giro dei social network. D'altronde, se tra le vittorie riconosciute a Barbero ce n'è una che brilla più di altre, è proprio la capacità di aver reso una materia per molti ragazzi poco appassionante un'avventura tutta da scoprire e, anche a distanza di secoli, da vivere. Dal filmato, condiviso dall'account "Primo Vassallo", il professore sembra commosso ma felice del supporto del pubblico che più gli interessa: i giovani.

Ultima lezione universitaria per Alessandro Barbero prima della pensione.



Superstar della divulgazione storica, Alessandro Barbero ha confermato al Corriere della Sera l'uscita di scena accademica, promettendo però che non metterà un punto alla produzione di libri e alla partecipazione a programmi televisivi e convegni. "Una pensione anticipata per il docente, che però potrebbe continuare a mantenere la sua cattedra ottenuta nel 1998 prima come professore associato e dal 2002 come ordinario di Storia medievale per il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro", si legge sul quotidiano.