Myrta Merlino, a Pomeriggio 5 spunta il "caffeuccio" di Barbara d'Urso: che succede

Myrta Merlino come Barbara d'Urso? Da una parte il caffeuccio, irresistibile trovata di Carmelita nazionale, dall'altra l'arrivo di Myrta Merlino con una moka in mano. Che dice: "Sento già l’odore del caffeuccio nelle vostre case, l’avete preparata la moka anche per me? Arrivo eh!". Con tanto di caffettiera in mano.



Il caffeuccio, intramontabile, di Barbara d'Urso torna a Pomeriggio5”, che è arrivato al 14,9% di share mentre ieri Matano (e la sua Vita in diretta) ha portato a casa il 19,5% di share, Vi ricordate il caffè della d'Urso? Tutto, come lei stessa ha raccontato anni fa, è nato tutto così: “Caffeuccio per gioco, colpa della mia amica Angelica. Mi dice sempre quando ci vediamo se ci prendiamo un caffeuccio, mi è piaciuta come parola e così l’ho usata". La d'Urso, intanto, in questi mesi è stata impegnata con un tour teatrale e con il suo spettacolo "Taxi a due piazze". Ora, però, si parla di un suo ritorno in televisione. Dove? Ancora presto per saperlo. Rai, Tv8 o Nove? Chissà.