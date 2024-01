Kate Middleton, ipotesi "diverticolite acuta". Bomba su Harry: "Saputo dai giornali"

20 gennaio 2024 a

Ansia e preoccupazione per Kate Middleton. "Sua Altezza Reale la Principessa del Galles è stata ricoverata alla London Clinic per un intervento chirurgico addominale programmato", ha affermato un portavoce tre giorni fa. "L'intervento ha avuto successo e si prevede che rimarrà in ospedale dai dieci ai quattordici giorni, prima di tornare a casa per continuare la guarigione", ha aggiunto. Da quando l'annuncio ha fatto il giro del mondo, è iniziato in rete un gioco impazzito di ipotesi e di supposizioni. C'è, ovviamente, massimo riserbo sulla patologia per cui la futura regina è stata operata. Tuttavia, se in un primo momento si è parlato di isterectomia, l'esperto reale Antonio Caprarica ha anche accennato alla possibilità di una "diverticolite acuta". Nelle ultime ore, però, a catalizzare l'attenzione dei più curiosi sono state anche le voci circolate sul duca di Sussex Harry. Nessuno lo avrebbe avvertito in tempo dell'intervento di Kate e della terapia di Re Carlo III (per ingrossamento della prostata).

Stando a quanto reso noto dai tabloid britannici, Buckingham Palace non avrebbe avvisato Harry. Questo è quanto si legge sui media. Secondo tale versione dei fatti, il duca sarebbe venuto a conoscenza delle notizie sulla Corona così come tutti noi: attraverso gli articoli dei giornali. A Harry sarebbe stata tenuta nascosta la situazione di Kate, ha riportato il Telegraph. Ma non è tutto. Sembra infatti che il Palazzo reale abbia inviato al principe una comunicazione all'ultimo minuto, poco prima di quella ufficiale e pubblica. I duchi di Sussex, si legge sul Daily Mail e sul Telegraph, non hanno per ora commentato questo presunto ritardo.