Stasera Italia, Cavo su Orlandi: "Scoprite se ci sono stati ostacoli alla magistratura"

Via Poma e Caso Orlandi: due casi su cui è urgente fare piena chiarezza. Anche di questo si è parlato durante la puntata di Stasera Italia in onda il 6 gennaio su Rete4. In collegamento c'era Ilaria Cavo, di Noi Moderati, che ha sottolineato l'importanza di scoprire se qualcuno ha provato a insabbiare la verità.

Da via Poma alla Orlandi, tra despistaggi e trame politiche



Da via Poma alla Orlandi, tra despistaggi e trame politiche

Ne parliamo con Ilaria Cavo a #StaseraItalia: "Doveroso che il Parlamento approfondisca questi argomenti"

"E' doveroso che il Parlamento avvii e approfondisca questi argomenti - ha detton Ilaria Cavo, di Noi Moderati - Io parteciperò alla commissione Orlandi. Uno degli obiettivi della Commissione Orlandi è verificare se ci sono stati comportamenti omissivi o un ostacolo alla magistratura perché arrivasse a determinare e a raggiungere la verità".