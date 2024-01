Stasera Italia, Gardini ridicolizza l'opposizione: "La sinistra spiazza anche lui"

06 gennaio 2024 a

La sinistra attacca il governo senza riflettere. Elisabetta Gardini, deputato di Fratelli d'Italia, smaschera l'ipocrisia dell'opposizione parlando di una figura che certamente non fa parte del centrodestra ma che ha smascherato le contraddizioni dem: Luca Ricolfi. Se n'è parlato nel corso della puntata di Stasera Italia in onda il 6 gennaio.

Secondo Elisabetta Gardini il Governo ha fatto molte scelte progressiste: "Questa opposizione è priva di fantasia, secondo loro stiamo sbagliando tutto"#StaseraItalia pic.twitter.com/n34JHUZYEx — Stasera Italia (@StaseraItalia) January 6, 2024

"Questa opposizione è priva di fantasia - ha detto Elisabetta Gardini - Secondo loro non stiamo affrontando nulla e stiamo sbagliando tutto. Cosa che anche statisticamente è impossibile. E ormai ci sono anche figure di riferimento (che non fanno parte del mondo della destra o del centrodestra) che stanno evidenziando proprio questo. Ho letto un bellissimo articolo di Luca Ricolfi che dice: "Questa sinistra e questa opposizione mi lascia incredulo perché non solo dice che il governo sbaglia quando fa cose di chiara impronta di centrodestra ma lo dice anche quando fa cose di sinistra. Lui dice che non ha mai visto una manovra così a favore del ceto medio-basso".