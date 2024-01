Stasera Italia, Sallusti e la vera notizia della conferenza di Meloni. "Neanche di un centimetro"

04 gennaio 2024 a

a

a

Alessandro Sallusti, direttore de Il Giornale, figura nell’elenco degli ospiti della puntata del 4 gennaio di Stasera Italia, il talk show di Rete4 condotto da Stefania Cavallaro. L’evento della giornata è certamente la conferenza stampa di fine anno di Giorgia Meloni, con il giornalista che dà una sua analisi sull’incontro tra il premier e i giornalisti andato in scena alla Camera: “Credo che la notizia di oggi non sia nelle pieghe delle tante cose che ha detto la Meloni, ma che a distanza di un anno di governo, con tutte le pressioni mediatiche e non solo, con tutti i problemi, alcuni risolti e altri no, Giorgia Meloni resta Giorgia Meloni. Oggi ci ha detto che lei non è disposta a cambiare di un centimetro non solo sé stessa, ma neanche la sua visione di governo perché ha detto una cosa molto semplice in estrema sintesi, ‘noi abbiamo vinto le elezioni, noi governiamo secondo i nostri programmi, con i nostri uomini, chi ha perso le elezioni se ne faccia una ragione e aspetti la rivincita’".