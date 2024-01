Meteo, il maltempo “marcatissimo” rovina l'Epifania. Sottocorona: situazione critica

05 gennaio 2024 a

Un’Epifania rovinata dall’arrivo di un forte maltempo. Nelle sue previsioni meteo su La7, Paolo Sottocorona anticipa agli italiani che la conclusione di queste feste natalizie sarà caratterizzata dalla pioggia, dalla neve e dal calo delle temperature: “La perturbazione che avevamo visto, seguito e tenuto sotto controllo ieri stava entrando sul continente europeo, questa è stata abbastanza veloce e arrivando a questa mattina ormai le nuvole hanno preso già quasi tutte le regioni soprattutto nord e centro e cominciano le precipitazioni. Cominciano perché la parte più intensa arriverà col passare delle ore. Poi c'è un'altra perturbazione lontana. La previsione per la giornata di oggi, venerdì 5 gennaio, complessivamente alla fine della giornata la quantità di precipitazione sulle zone di nord ovest, Liguria e Alta Toscana sarà altissima. Meno ma maltempo comunque arriva anche lì sulle zone di nordest, su parte del centro, andando verso il sud resta grigio, forse con qualche debole pioggia. Però questo è l'inizio di questa fase di maltempo che domani, sabato 6 gennaio, si estende in maniera direi marcata su tutte le regioni. Nel giro di 24 ore cambia tutto, qualche schiarita si affaccia sulle zone di nord ovest, ma al nord è estesa la zona delle precipitazioni intense, non sono in qualche zona come al sud un po' a macchie, sono fenomeni forti ma isolati, qua sono forti ed estesi, quindi è maltempo marcatissimo, quindi sicuramente critica come situazione. Poi fenomeni intensi che prendono il centro e anche il sud”.

Poi le previsioni del tempo vanno avanti con un focus sulla giornata di domenica 7 gennaio: “Migliora è una parola grossa, perché in realtà le piogge ancora ci sono, diciamo che quelle intense complessivamente saranno un po' di meno. Riguardano però tutto l’Appennino, l'Emilia Romagna, le Marche, le zone tirreniche soprattutto il basso Tirreno, Calabria, Campania, parte della Basilicata, con fenomeni anche molto intensi. Quindi sono giorni del tempo marcatissimo”. E la neve? Ecco cosa dice Sottocorona: “Le nevicate in questa fase sono soprattutto e saranno soprattutto sulle zone alpine, meno su quelle appenniniche o comunque ci saranno a quote non basse, bisogna arrivare comunque sopra i 1.200, 1.500 metri”.

Conclusione con un’analisi dei venti e delle temperature: “I venti previsti per la giornata di oggi sono ancora non molto forti, ma saranno molto forti nel corso del fine settimana e ancora in questa fase meridionali, questo inizialmente lascia le temperature sicuramente non basse, cioè scendono perché ci sono le piogge forti e temporali, ma non perché ci sia aria più fredda. Le massime previste per la giornata di oggi infatti lasciano dei valori più bassi al nord, ma lì c'è il peggioramento e quindi insomma è inevitabile. Centro e sud ancora con venti meridionali valori abbastanza elevati. La tendenza delle temperature nelle prossime ore è - chiosa Sottocorona - di una leggera ripresa al nord e cominciano a scendere un poco sulle zone del centro e del sud”.