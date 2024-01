Meteo, pioggia e neve tormenteranno l'Italia: la previsione di Giuliacci

04 gennaio 2024 a

a

a

Il meteo dei prossimi dieci giorni è al centro di un video pubblicato dal colonnello Mario Giuliacci sul proprio canale YouTube. Quindi che tempo farà? Ecco l’analisi dell’esperto meteorologo: “Dal 5 all’8 gennaio pioverà tutti i giorni su tutta l’Italia, così come dal 14 al 20 gennaio”. Ci sarà spazio anche per la neve? Certamente, e sembra neanche poca: “Neve già il 5 sulle regioni alpine, oltre i 1000-1200 metri, cumuli intorno ai 20-30 centimetri. Il 5 neve anche sul cuneese, anche se pochi fiocchi. Poi il 6 ancora neve, 20-30 centimetri sulle alpi centro orientali soprattutto sulle Dolomiti. Neve anche sull’entroterra ligure e sull’Appennino tosco-emiliano. Il 7 gennaio ancora neve sulle Alpi centro-orientali e sugli Appennini centro-settentrionali, così come l’8, dove nevicherà pure su Campania e Lucania. Tra il 9 e il 10 – chiosa Giuliacci - ancora deboli nevicate sull’arco appenninico dall’Emilia-Romagna alla Calabria”. Un radicale cambio del tempo dopo un clima tutt’altro che invernale nelle ultime settimane.