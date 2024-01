Meteo, torna la neve. Giuliacci: "Fiocchi di grandi dimensioni", c'è la data

04 gennaio 2024 a

Dal prossimo venerdì 5 gennaio, il nostro Paese si prepara ad affrontare una nuova fase meteorologica caratterizzata da maltempo diffuso. Questo è quanto emerge dall'ultimo bollettino diffuso su meteogiuliacci.it . Non solo la pioggia, ma anche la neve farà la sua riapparizione a quote relativamente basse in diverse regioni. Il freddo, finora assente durante questa prima parte d'inverno, sembra finalmente fare il suo ingresso, annunciando un cambiamento significativo nelle condizioni atmosferiche.

Le nevicate attese saranno caratterizzate da fiocchi di grandi dimensioni, pesanti e molto umidi, rendendole non solo spettacolari dal punto di vista scenografico, ma potenzialmente problematiche per la viabilità, con accumuli che si formeranno rapidamente. Dalla serata di venerdì 5 gennaio fino alla mattinata del 6 gennaio, le zone a rischio neve comprendono il basso Piemonte, l'entroterra della Liguria, la bassa Lombardia e l'Emilia Occidentale, con la possibilità che i fiocchi facciano la loro comparsa già a quote comprese tra i 200 e i 300 metri.

Nell'arco alpino centro-orientale durante il fine settimana, ci si aspetta un accumulo nevoso significativo, raggiungendo anche i 40-50 centimetri sopra i 1000-1200 metri di quota. Gli Appennini, dopo un periodo di assenza, torneranno a essere protagonista di un paesaggio imbiancato, con la neve che farà la sua comparsa dai 1500 metri di quota. Un cambiamento climatico che porterà un tocco invernale e un nuovo scenario paesaggistico in molte regioni del nostro paese.