Meteo, rivoluzione in vista: “cambiamento brusco e netto”. Sottocorona avvisa: situazione critica

03 gennaio 2024 a

a

a

Un 2024 partito all’insegna della stabilità, ma la svolta meteo è dietro l’angolo. Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, si collega con la puntata del 3 gennaio di Omnibus per dare le proprie previsioni del tempo sui prossimi giorni: “Le carte evidenziano questa che noi siamo abituati a chiamare perturbazione, in realtà è una perturbazione che si è affacciata ieri ed è entrata con molte nuvole, ma con poche piogge. Quindi da quel punto di vista è una perturbazione un po' sui generis, quasi asciutta, perché di pioggia anche al momento sull'Italia ce ne sono poche. Qualcuna si affaccerà nel corso della giornata. La previsione di oggi, mercoledì 3 gennaio, vede soltanto piogge debolissime, soltanto sull'alta Toscana e sul basso Tirreno qualche pioggia appena moderata, poi le Alpi occidentali proprio quasi esclusivamente la zona della Valle d’Aosta, lì sul confine alpino qualche precipitazione nevosa c’è, sulle altre zone delle Alpi neanche quello”.

Tornano pioggia e neve, Giuliacci: "svolta" dalla Befana

“Domani, giovedì 4 gennaio, ancora pioggia debole. Molto grigio ma precipitazioni poco o nulla. Se arriviamo a venerdì - sottolinea Sottocorona - troviamo un cambiamento molto brusco e molto netto, che porterà un cambiamento un po’ generale nei giorni successivi. Al nord ci sono precipitazioni estese, moderate, forti e in Liguria, quindi zona anche fragile dal punto di vista idrogeologico, ci saranno fenomeni che possono essere anche molto intensi. Quindi sicuramente situazione critica. Moderate le piogge al centro sul versante tirrenico e ben poco al sud. Questo è l'inizio di roba di un cambiamento che avremo nel fine settimana, nella prossima settimana, con situazioni decisamente più invernali, secondo i canoni classici vediamo”.

Ciclone della Befana e poi...Ondata di "gelo artico": cosa ci attende

Ultimo passaggio dell’aggiornamento meteo è quello sulle temperature massime previste per oggi: “Sono relativamente alte anche al nord, dove c’è stato qualche aumento, le altre zone hanno valori simili a quelli dei giorni scorso, assolutamente non bassi nonostante le nuvole, che non hanno molto effetto. La tendenza di queste temperature nelle prossime 24 ore direi stazionarie, piccoli aumenti, piccole diminuzioni. Dovremmo aspettare appunto 72 ore per - ricorda e conclude Sottocorona - vedere un cambio delle temperature”.