Meteo, tornano pioggia e neve. Giuliacci: "svolta" dalla Befana

02 gennaio 2024 a

a

a

In arrivo novità di rilievo per quanto riguarda le condizioni meteorologiche nel breve termine. Le previsioni diffuse su meteogiuliacci.it indicano un ritorno di abbondanti piogge e di nevicate su diverse regioni italiane. Ma capiamo nel dettaglio che tempo ci aspetta. Nella giornata di mercoledì 3 gennaio, si attendono precipitazioni sul Levante Ligure e l'Alta Toscana, mentre il Centro Italia sarà caratterizzato da molte nubi. Al contrario, il Nord-Ovest potrà godere di condizioni più soleggiate.

"Quest'anno non comincia bene": Sottocorona è netto, le previsioni

Giovedì 4 gennaio sarà invece segnato da nevicate sulle Alpi di confine a quote comprese tra 1000 e 1300 metri. La Pianura Padana e gran parte del Centro Italia beneficeranno di un cielo prevalentemente sereno. Si segnala l'assenza di piogge su tutta la penisola, fatta eccezione per la zona alpina. Venerdì 5 porterà un significativo cambiamento del tempo, iniziando dal Piemonte e dalla Liguria. Si prevedono precipitazioni diffuse su tutto il Nord-Ovest, con possibilità di rovesci. La quota neve si attesterà tra i 1000 e i 1200 metri, con un rapido calo nel pomeriggio fino a quote di collina e fondovalle. Il maltempo si estenderà in maniera intensa su Toscana, Emilia Romagna e Nord-Est, mentre al di sotto del Lazio il cielo sarà sereno.

Ciclone della Befana e poi...Ondata di "gelo artico": cosa ci attende

Ecco il 6 gennaio, il giorno dell'Epifania. La squadra di Mario Giuliacci prevede forti e abbondanti piogge su tutto il Nord Italia e parte del Centro, con precipitazioni battenti e persistenti per l'intera giornata. I fenomeni precipitativi si estenderanno anche al Meridione, escludendo l'estremo Sud-Est, che sarà poco coinvolto da questo peggioramento. La giornata di domenica 7 vedrà ancora maltempo su tutto il Centro-Nord per buona parte della giornata, con un'estensione irregolare anche al Meridione.