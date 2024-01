Meteo, ciclone della Befana. Poi ondata di "gelo artico": cosa ci attende

02 gennaio 2024 a

Da qualche giorno ormai si vocifera dell'arrivo dell'inverno vero. In effetti le giornate di festa sono state caratterizzate, per ora, da un clima mite e da giornate tendenzialmente soleggiate. Ora, però, sembra che all'orizzonte ci sia un cambiamento di rotta. In particolar modo, sarebbe bene segnare sul calendario la data del 6 gennaio. Proprio a partire dalllEpifania, infatti, il tempo potrebbe subire stravolgimenti. A chiarire le condizioni meteorologiche che ci aspettano è Antonio Sanò, il fondatore del sito ilmeteo.it . L'inverno, finalmente, arriverà. L'eperto, però, ha avvisato: "Sì, ma prima di allora l’Italia si troverà a fare i conti con la rimonta dell’alta pressione, che sarà alimentata da venti di Libeccio. Il tempo sarà in gran parte stabile su molte regioni, ma il cielo si presenterà spesso molto nuvoloso o anche coperto sulle zone pianeggianti del Nord e in genere sugli Appennini. Le piogge saranno davvero poche".

A ridosso della Befana, la situazione cambierà in maniera netta. "Già da venerdì 5 un vortice ciclonico si tufferà nel Mar Mediterraneo facendo peggiorare il tempo al Centro-Nord dove pioverà diffusamente, soprattutto su Nordest e Toscana. Nel giorno dell’Epifania il ciclone si sposterà verso sudest, liberando dalle piogge il Nord, ma provocando un ulteriore e più intenso peggioramento al Centro-Sud, soprattutto sul lato tirrenico. Mentre il ciclone sconquasserà il tempo sull’Italia, l’anticiclone delle Azzorre innalzatosi fin verso l’Islanda, favorirà la repentina discesa di aria artica verso l’Europa e quindi l’Italia", ha affermato Sanò

Quando si registrerà un crollo delle temperature? Il meteorologo ha assicurato che "l’afflusso di aria gelida dovrebbe concretizzarsi verso l’8 gennaio quando sull’Italia sarà in azione ancora il vortice ciclonico, segnatamente al Sud. In questo contesto le temperature subiranno un drastico crollo scendendo sotto la media del periodo anche di 7-8°C".