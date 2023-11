X Factor, Fedez colpito da Maria Tomba: cuscinate in testa, botte da orbi

10 novembre 2023 a

Botte da orbi a X Factor, per fortuna solo con un cuscino. Nella puntata di giovedì 9 novembre la concorrente del talent show di Sky Maria Tomba nel corso della sua esibizione si è avvicinata a Fedez e gli ha rifilato una serie di cucinate in testa. Stava cantando "Sono un ribelle mamma", brano di culto degli Skiantos e la scenografia prevedeva che vestisse in pigiama. E così ne corso della canzone è andata verso il rapper milanese e ha cominciato a colpirlo con il cuscino che aveva in mano tra la sorpresa generale e le piume che svolazzavano intorno a Fedez. Il quale, visibilmente stupito ma anche divertito, è stato allo scherzo.

Il video del morbido pestaggio è stato postato sui sociale con inevitabili commenti ironici: "Il medico di Fedez che gli ha dato il via libera per fare Xfactor perché tanto è un programma tranquillo...", è un commento tra i tanti. Intanto il talent prosegue: il verdetto della puntata di ieri è l'eliminazione del giovanissimo Gaetano De Caro mentre proseguono la loro avventura gli Stunt Pilot. La prossima puntata, giovedì 16 novembre su Sky, vedrà la partecipazione di Annalisa in qualità di super ospite sarà la prima di questa edizione con una doppia eliminazione.