È sempre Cartabianca, addio di Mauro Corona? Ecco il ribaltone inatteso

Mauro Corona dice addio a È sempre Cartabianca? Di recente sono state molte le speculazioni sui suoi rapporti con l'alcol e le voci riguardo a un'ipotetica uscita dal programma di Rete4 e dalla Mondadori. Ma nel suo consueto intervento nella trasmissione condotta da Bianca Berlinguer, Corona ha chiarito la situazione: “Non ho nessun problema con l'alcol, ci vado d'accordo. Non è per l'alcol che rischiavo di andarmene da È sempre Cartabianca e dalla Mondadori, ora i problemi sembrano risolti, almeno spero”. Lo scrittore ha quindi scherzosamente affrontato le voci che lo accusavano di avere un problema con l'alcol: "L'altro giorno, Striscia la Notizia ha detto simpaticamente che ho un problema con l'alcol. Io con l'alcol ci vado d'accordo benissimo. E poi bisogna specificare quale tipo di alcol, io bevo il vino”.

Corona ha anche fatto riferimento al trentacinquesimo anniversario di Striscia, chiudendo il caso con un sorriso: "Striscia compie 35 anni? Io non ce la farò a fare 35 anni di tv, ne ho già 73. Andare d'accordo con lei non è semplice”, le parole dette rivolgendosi a Berlinguer. Durante una delle puntate precedenti del programma Corona aveva ventilato l'ipotesi di abbandonare il programma, rivolgendo un appello ai vertici di Mediaset, Pier Silvio e Marina Berlusconi, affinché intervenissero per risolvere questioni non meglio specificate. La situazione sembra essere ora risolta e nel corso della trasmissione Corona ha lanciato anche un messaggio: “Io vivo per i miei figli, per stare con loro, vedere i loro progetti, le loro malinconie, le loro paure. Dobbiamo imparare a convivere con la realtà dei cambiamenti climatici ma anche a non costruire dove non si può”.