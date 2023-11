Fabio Fazio, quando si ritira dalla televisione: ora c'è la data

09 novembre 2023 a

Fabio Fazio sempre più al centro dell'attenzione. Il conduttore tra mille polemiche ma anche protagonista di grandi ascolti sul Nove, concede un'intervista a Ilfattoquotidiano.it in cui parla del suo nuovo contratto con Warner Bros. Discovery e della prospettive professionali per i prossimi anni. "Mi piacerebbe fare qualcosa di nuovo - ha detto Fazio - Questi quattro anni nella nuova casa che mi ospita penso siano gli ultimi quattro anni della mia carriera. E penso sia difficilissimo tornare in Rai“.

Poi il riferimento al vicepremier Antonio Tajani che è stato ospite di Fazio in tv e che ha fatto i complimenti alla trasmissione. “I complimenti del Ministro degli Esteri a un programma in onda sul Nove - la stoccata di Fazio - non so quanto possono far piacere a chi ha pensato di fare a meno del nostro programma“.