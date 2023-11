Beppe Grillo torna in tv "dopo nove anni...": chi lo ospita

08 novembre 2023 a

Il fondatore del Movimento 5 stelle, Beppe Grillo, sarà ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa. Attraverso un annuncio-flash, il conduttore del programma che va in onda la domenica sera sul canale Nove ha reso noto al suo pubblico che il prossimo politico a sedersi sulla poltrona bianca del suo studio sarà il pentastellato numero uno. Dopo Patrick Zaki, Vincenzo De Luca ed Elly Schlein, il giornalista ha dichiarato la prossima mossa su X, con tanto di emoticon che simula un'esplosione.

Il comico farà dunque il suo grande ritorno in tv. Da nove anni assente sugli schermi, Grillo ha scelto Fazio come suo intervistatore. Nel 2014 Bruno Vespa riuscì a convincerlo e il fondatore del M5S parlò nel salotto di Porta a porta subito dopo il successo alle elezioni Politiche del Movimento, che risultò in quell’occasione il partito più votato. Un’altra intervista nello stesso anno l’aveva condotta anche Enrico Mentana per Bersaglio Mobile su La7.

Tra i primi a ripubblicare il post Roberto Burioni: "Domenica non potete perdervi Che tempo che fa. Beppe Grillo torna in tv dopo nove anni", ha scritto il virologo che si è fatto conoscere proprio per le ospitate di Fabio Fazio. Diversi utenti sui social non hanno ben accolto la notizia. "Non ne sentivamo il bisogno. Salto" o "Ce lo potevate risparmiare", sono alcuni dei commenti apparsi in rete.