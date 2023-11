Gaza, la foto della vergogna. Nicola Porro inchioda i "menestrelli di Hamas"

09 novembre 2023 a

La guerra, l'orrore e la propaganda. Nicola Porro apre la puntata di giovedì 9 novembre di Stasera Italia con un titolo eloquente: "I menestrelli di Hamas". Il braccio armato della Jihad islamica palestinese ha diffuso un video con due degli ostaggi rapiti in Israele il 7 ottobre: la 77enne Hananh Katzir e il 12enne Yagil Yakoov. Ma c'è anche un'altra notizia, quella che riguarda i reporter freelance che hanno "coperto" i primi attimi del massacro di un mese fa. "La propaganda ha i suoi effetti soprattutto sull'opinione pubblica occidentale e si dimentica di quello che è successo il 7 ottobre", afferma il conduttore del programma di Rete 4. Porro ricorda le drammatiche testimonianze di una violenza di gruppo terminata con l'uccisione di una donna israeliana da parte di Hamas. Dettagli terrificanti, che vanno comunicati "per non dimenticare" perché c'è un "fascino mostruoso che qualcuno può avere, verso una lotta che purtroppo qualcuno definisce di resistenza".

"Oggi c'è un'immagine altrettanto incredibile, cioè quella dei giornalisti che noi abbiamo definito i menestrelli di Hamas", spiega Porro. Il riferimento è a quattro reporter freelance legati anche a grandi testate che erano già sul posto quando è iniziato l'attacco. "Questi giornalisti erano guarda caso presenti lì il 7 ottobre a pochi minuti da quello che stava avvenendo nei kibbutz e nel rave che poi ha visto morire più di 200 persone", sottolinea il giornalista che rilancia quanto emerso dal report di HonestReporting, che ha puntato il dito su alcuni freelance di Gaza indicati come autori degli scatti del 7 ottobre: Hassan Eslaiah, Yousef Masoud, Ali Mahmud, Hatem Ali, Mohammed Fayq Abu Mustafa e Yasser Qudih. In particolare, di Eslaiah il sito ha diffuso un video da lui stesso postato su X - e nel frattempo cancellato - in cui lo si vede, senza elmetto o giubotto che lo segnali come "stampa", davanti a un carro armato israeliano in fiamme con la didascalia, "in diretta dall’interno degli insediamenti della Striscia di Gaza". Un’altra foto mostra Eslaiah abbracciato al leader di Hamas a Gaza, Yahya Sinwar, con quest’ultimo che gli dà un bacio sulla guancia.